In Kazachstan zijn zeker 52 mensen om het leven gekomen nadat een bus in brand was gevlogen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Aktobe in het westen van het Centraal-Aziatische land, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vijf van de in totaal 57 mensen in de bus wisten zich te bevrijden. Het is nog niet duidelijk waar de slachtoffers vandaan komen. Volgens het ministerie komen sommigen mogelijk uit buurland Oezbekistan.

Hoe de bus in brand is gevlogen is nog niet bekend.