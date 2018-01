Creditcard vaker gebruikt, vooral voor Netflix en Spotify

Zo populair als in de Verenigde Staten is de creditcard in Nederland nog lang niet, maar het betaalmiddel wordt steeds vaker gebruikt. Het afgelopen jaar werd er bijna 160 miljoen keer met de kaarten betaald, dat is een stijging van ruim 10 procent in een jaar tijd.

Betaalvereniging Nederland zegt dat er voor ruim 12 miljard euro aan spullen en diensten zijn gekocht. Vooral voor online diensten zoals Netflix en Spotify en voor hotelboekingen halen Nederlanders steeds vaker de kaart tevoorschijn.

Toch is de creditcard nog altijd veel minder populair dan de pinpas. Met pinpassen is er in een jaar tijd voor meer dan 100 miljard euro gekocht. Dat is ruim 8 keer meer dan dat er met creditcards is betaald.

Het aantal pinbetalingen steeg met een kleine 8 procent. Bijna de helft van de pinbetalingen gaat inmiddels contactloos.