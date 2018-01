Vorig jaar gemiddeld ruim 100.000 werklozen minder

Voor het derde jaar op rij is de werkloosheid in Nederland gedaald. Vorig jaar waren er gemiddeld ruim 100.000 werklozen minder dan in 2016, blijkt uit cijfers van het CBS. In december kwam het aantal mensen zonder werk uit op 395.000, 2000 minder dan een maand eerder.

Het UWV ziet de daling terug in het aantal WW-uitkeringen. In december waren er 330.000 mensen met een uitkering. Dat is 20 procent minder dan in dezelfde maand in 2016. De afname is in alle leeftijdsgroepen zichtbaar. In totaal werden er in 2017 390.000 nieuwe uitkeringen verstrekt, ook 20 procent minder dan een jaar eerder

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk lag daarnaast in 2017 gemiddeld 176.000 hoger dan in het jaar ervoor. Daarmee is het het derde jaar op rij dat het aantal werkenden stijgt. In december hadden 8,7 miljoen mensen een betaalde baan.

'Werk aan de winkel'

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het "prachtige cijfers". "Heel mooi voor al die mensen die aan het werk zijn gekomen."

Toch is er volgens hem nog genoeg ruimte voor verbetering. "Er zijn werkgevers die zitten te springen om personeel. Daarmee is er werk aan de winkel. Werken moet ook meer lonen. Daar wil ik mij de komende jaren sterk voor maken."