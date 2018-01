Wekdienst 18/01: zware storm en MH17-nabestaanden mogen beelden kijken

Wat heb je gemist?

Het aantal tieners dat wekelijks aaneengesloten minstens tien minuten leest, is flink afgenomen. In 2006 las 65 procent van de tieners thuis af en toe een boek, in 2016 was dat gedaald naar 40 procent, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onder 65-plussers veranderde niets; die groep leest met 90 procent verreweg het meest. Volgens het SCP valt verder op dat het vaakst van papier wordt gelezen. Het aantal mensen dat een e-book gebruikt is sinds 2014 nauwelijks meer toegenomen.

Ander nieuws uit de nacht:

• 37.000 Filipijnen geëvacueerd om vulkaan: Volgens de lokale autoriteiten kan er binnen een paar weken, of zelfs in een paar dagen, een grote uitbarsting zijn.

• Burgemeester Roermond: wethouders moeten geschorst kunnen worden: Aanleiding is de deelname oud-wethouder Jos van Rey aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Van Rey is onder meer veroordeeld voor corruptie en stembusfraude.

• Muguruza verrassend uitgeschakeld in snikheet Melbourne: De Wimbledon-kampioene verloor in de hitte van Melbourne (37 graden) van Hsieh Su-Wei uit Taiwan: 6-7 (1), 4-6.