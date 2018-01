Storm zorgt voor chaos in Midden-Nederland; Den Haag CS ontruimd

Pretparken en dierenparken nemen maatregelen

In Helmond is een dak van een ROC gewaaid. De school is gesloten.

In verband met de storm blijft Dierenpark Amersfoort de hele dag dicht. Het besluit is genomen omdat bezoekers gevaar kunnen lopen door afbrekende takken van bomen. Het dierenpark kan de veiligheid van de bezoekers niet garanderen, maar zegt dat die van de dieren niet in gevaar is.

Ook het dierenpark Rhenen neemt maatregelen: de panda's uit China zijn naar binnen gehaald, net als de roofdieren. Pretpark de Efteling sluit de achtbanen zolang de storm voortduurt. De beeldentuin in het Kröller-Möllermuseum op de Veluwe is ook dicht voor publiek.