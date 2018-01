Code oranje in grootste deel van het land

Het KNMI heeft vanaf ongeveer 09.00 uur code oranje afgekondigd voor het hele land, met uitzondering van de drie noordelijke provincies en de Waddeneilanden. Nederland krijgt te maken met een zware westerstorm, waarvan de piek ligt tussen 09.00 en 14.00 uur.

Een van de eerste ongelukken door de storm van vandaag was op de A9 bij Badhoevedorp, meldt de ANWB. De aanhanger van een vrachtwagen werd omver geblazen, waardoor twee rijstroken in de richting van Amstelveen werden gesloten. Gisteren was er juist voor gewaarschuwd om wegens de storm niet met een aanhanger de weg op te gaan.

Zware windstoten

In Zeeland kwamen rond 07.30 uur al de eerste zware windstoten voor, van rond de 100 km/uur. Opvallend was ook het grote temperatuurverschil op dat tijdstip tussen Zeeland, met 10 à 11 graden , en Groningen, waar het net boven het vriespunt is. In Groningen kan het vanochtend glad worden door sneeuwval.

Op veel plaatsen komen vandaag windstoten voor van 100 tot 120 kilometer per uur. Aan de kust is 130 km/uur mogelijk. Daar wordt een windkracht van 9 à 10 verwacht.