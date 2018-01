Nabestaanden MH17 zien eindelijk de beelden van Schiphol

Vanaf vandaag kunnen nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 de camerabeelden bekijken die op 17 juli 2014 zijn gemaakt op Schiphol. Het gaat om beeld van circa veertig camera s die hangen bij de incheckbalies in de vertrekhal en in de taxfree-zone. Daarop zijn de laatste opnamen te zien van de passagiers van vlucht MH17, het toestel van Malaysia Airlines dat enkele uren na vertrek uit Amsterdam boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven.

De nabestaanden hebben tot 17 februari de gelegenheid om in groepjes van drie op zoek te gaan naar hun geliefden in de tientallen uren beeldmateriaal. Bij een bedrijf in Zoetermeer zijn setjes ingericht waar nabestaanden zelf door de beelden kunnen scrollen.

Hoeveel mensen zich hebben ingeschreven voor een sessie van drie uur wil het ministerie van Justitie niet zeggen. Het ministerie doet ook verder geen mededelingen over de procedure, omdat sommige nabestaanden dat niet op prijs stellen.

Fijn, maar heftig

Piet Ploeg, bestuurslid van de Stichting Vliegramp MH17, kent geen aantallen maar spreekt van "behoorlijk veel belangstelling".

Ploeg heeft eind vorig jaar al meegedaan aan een proefsessie. Hij heeft inderdaad zijn broer, schoonzus en neef gezien. "Heel duidelijk. Dat gaf een dubbel gevoel. Het was leuk en fijn om ze levend te zien, maar ook heel heftig. Je kijkt naar mensen die zich er niet van bewust zijn dat ze een aantal uren later dood zijn. Dat is erg confronterend".

Piet Ploeg kan zich dan ook goed voorstellen dat anderen die confrontatie uit de weg gaan.

Privacy

De Stichting Vliegramp MH17 heeft lang gestreden voor het vrijgeven van de beelden. Dat is jaren tegengehouden, omdat het ten koste van de privacy van andere reizigers op Schiphol zou gaan. Uiteindelijk is toch toestemming gegeven.

Nabestaanden die hun geliefden hebben gevonden, kunnen de opnamen later op een usb-stick krijgen. Maar dat gebeurt pas als de andere mensen die op de beelden staan, onherkenbaar zijn gemaakt. De Stichting heeft nabestaanden opgeroepen de beelden niet via sociale media te verspreiden, uit respect voor mensen die de beelden juist willen vermijden.