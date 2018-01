Verdacht echtpaar in Tubbergse slavernijzaak toont 'geen splinter' berouw

Met trillende stem neemt Gretha K. het woord in de rechtszaal van Almelo. De 47-jarige vertelt dat ze spijt heeft van alles wat er is gebeurd in de zogenoemde huisslaafzaak van Tubbergen. "Maar er werd alleen geslagen als hij wat fout deed."

Om de zwakbegaafde Jeffrey te ontzien deed ze dat zo veel mogelijk zelf. Want haar 60-jarige echtgenoot Adje B. deelde veel hardere klappen uit. Zeker na zijn beroerte in 2010. "Ik had toen een kort lontje en was soms agressief", zegt hij tegen de rechter.

Stofzuigerstang

Volgens de verklaring van B.'s zoon, en andere buurtbewoners, kreeg Jeffrey regelmatig ervan langs. Soms drie of vier keer per week klappen met de platte hand. Een keer zelfs een corrigerende tik met een stofzuigerstang, maar meestal "een schop onder z'n reet".

B. over de mishandelingen: "Soms weleens, maar niet dagelijks." Hij praat kalm, met een schorre stem en Twents accent.

Jeffrey (32) zit er drie meter achter en schudt met een gespannen gezicht zijn hoofd. Af en toe bijt hij op zijn armbandje als zijn voormalige baas aan het woord is. "De striemen en bloeduitstortingen gaven mij een helse pijn", citeert de advocaat Jeffreys geschreven verklaring. "De verwondingen doen me nog steeds terugdenken aan die tijd."