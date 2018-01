Bannon laat zich ondervragen, maar niet door grand jury

Steve Bannon, oud-adviseur van president Trump, is bereid zich achter gesloten deuren te laten ondervragen over mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Hij heeft daarover een afspraak gemaakt met speciaal aanklager Robert Mueller.

Gisteren kreeg Bannon nog een dagvaarding van Mueller waarin hij werd opgeroepen om onder ede te getuigen voor een grand jury, maar dat is nu van de baan, melden Amerikaanse media op basis van bronnen rond het onderzoek. Van de kant van Mueller is het bericht nog niet bevestigd.

Gisteren werd al gespeculeerd dat Mueller de dagvaarding gebruikte als onderhandelingstactiek om Bannon sneller te laten instemmen met een ondervraging door zijn team van onderzoekers. Bannon mag een advocaat meenemen naar het interview achter gesloten deuren, bij een grand jury-ondervraging is dat niet toegestaan.

Trump jr

Steve Bannon was tot zijn ontslag in augustus vorig jaar raadsman en strateeg van president Trump. Ook speelde hij een belangrijke rol in de verkiezingscampagne van Trump. Deze maand wekte Bannon Trumps woede met zijn uitspraken in Fire and Fury, een spraakmakend boek over het eerste jaar van Trumps presidentschap.

Daarin beschuldigde Bannon een van de zoons van Trump ervan "verraderlijk" en "onpatriottisch" te hebben gehandeld door af te spreken met een Russische advocate ten tijde van de verkiezingscampagne. Volgens Trump had Bannon "niet alleen zijn baan maar ook zijn verstand verloren".

Het juridische team van Mueller heeft ook al andere oud-medewerkers van de president ondervraagd over een mogelijke samenwerking tussen het verkiezingsteam van Trump en Moskou. Zowel Trump als de Russische autoriteiten spreken tegen dat er sprake was van Russische bemoeienis.

Zwijgrecht

Ook twee commissies in het Congres doen onderzoek naar mogelijke samenwerking met de Russen. Bannon moest gisteren tien uur lang vragen beantwoorden van de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Zijn weigering om op een aantal vragen antwoord te geven leidde tot grote ergernis bij de leden van het Huis. Bannon beriep zich daarbij op zijn zwijgrecht.

Volgens het Amerikaanse persbureau AP gaf het Witte Huis Bannon de instructie om niets prijs te geven over zijn tijd in het Witte Huis en de maanden die daaraan vooraf gingen.