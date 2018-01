Dochter vermoorde Syrische vrouw doet aangifte na haatreacties

De 27-jarige dochter van de Syrische vrouw die vorige maand werd doodgestoken in Maastricht, heeft aangifte gedaan tegen mensen die op internet hatelijke en discriminerende reacties hebben geplaatst.

De moeder en een Syrische man werden doodgestoken op verschillende plaatsen in Maastricht. De twee kenden elkaar niet, zegt de advocaat van de dochter. Bij het drama raakten ook drie mensen gewond. Kort na de steekpartijen werd in een moskee een man aangehouden. Hij wordt verdacht van moord.

Bij het drama van haar moeder werd de 27-jarige vrouw gefilmd door twee journalisten, die de beelden op internet plaatsen. Onder de video werden haatreacties geplaatst als 'Jullie hadden op dat vieze hoofddoekje moeten zeiken' en 'Laat ze elkaar allemaal opensnijden'. Van de reacties zijn screenshots gemaakt, zegt de advocaat van de vrouw.

Vrijbrief

Hij geeft toe dat het niet eenvoudig zal worden om de reageerders te achterhalen. "Maar dat wil niet zeggen dat de politie het maar moet laten liggen. We willen echt dat die mensen worden opgespoord en bestraft voor hun daden. Als je hier niks mee doet, dan is dat een vrijbrief voor iedereen om maar te doen waar ze zin in hebben."

De 27-jarige dochter doet ook aangifte tegen de journalisten. Ze is er niet over te spreken dat ze herkenbaar in beeld is gebracht, terwijl ze zou hebben gezegd dat ze niet gefilmd wilde worden.

Een van de journalisten zegt tegen 1Limburg dat hij niets fout heeft gedaan. "Op de beelden is duidelijk te zien dat wij worden belaagd door de vrouw, niet andersom. Ik snap de emotie bij mevrouw heus wel, maar wij moeten ook gewoon ons werk doen."