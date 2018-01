Dit is waarom nu al vluchten zijn geannuleerd voor de storm van morgen

Het gaat morgen flink stormen, vandaag al schrapte KLM 110 retourvluchten. De luchtvaartmaatschappij spreekt van "een beperkte start- en landingsbaancapaciteit op Schiphol". Maar hoe werkt dat eigenlijk? Waarom annuleert KLM nu al vluchten, terwijl de impact van de westerstorm morgen pas duidelijk wordt?

"We kunnen wel iedereen laten komen, maar als we dan pas schrappen, is dat natuurlijk niet fijn", zegt een KLM-woordvoerder daarover. "Als we het nu al meedelen kunnen we alvast zaken in gang zetten."

Tien minuten

De Nederlandse maatschappij geeft twee redenen voor de annuleringen. Ten eerste de baancapaciteit: "Normaal is de tijd tussen vliegtuigen op een baan volgens mij twee minuten, bij een storm kan dat misschien wel tien minuten zijn." Die vergrote tijd zorgt voor meer veiligheid, maar daardoor kunnen er dus wel minder toestellen opstijgen en landen.

In september waaide het ook hard op Schiphol. Daar had het onderstaande Taiwanese toestel toen last van: