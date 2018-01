Dode na schietpartij Amsterdam-Zuid, mogelijk liquidatie

In de Amsterdamse Diamantbuurt is rond 19.00 uur een man op straat neergeschoten en aan zijn verwondingen bezweken. Getuigen spreken tegenover lokale media van een of twee mannen die het slachtoffer benaderden; vervolgens werden zeker vier schoten op hem gelost. Omstanders hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren.

Volgens Het Parool gaat het om een liquidatie van een bekende crimineel die al langer op een dodenlijst stond. Hij zou betrokken zijn bij een vete in de Amsterdamse onderwereld. De politie wil nog niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer.

De politie doet buurtonderzoek. De Cornelis Springerstraat, waar de schietpartij plaatsvond, is afgezet en rond het slachtoffer is een witte tent opgetrokken. Via Burgernet wordt mensen gevraagd uit te kijken naar een tengere man met een zwarte jas en muts. Hij zou gevlucht zijn in een busje.

Kort na de schietpartij is in Duivendrecht een brandende auto aangetroffen. Het is volgens de politie nog te vroeg om te zeggen of het de wagen is waarmee de verdachte of verdachten ervandoor gingen.