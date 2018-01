Techreuzen moeten Congres weer uitleg geven, dit keer over extremistische content

YouTube zegt dat in juni vorig jaar op deze manier 40 procent van de foute video’s werd verwijderd, inmiddels is dat gestegen naar 98 procent.

Facebook zegt dat op deze manier 99 procent van de aan IS- en Al-Qaida-gerelateerde berichten verwijderd wordt voordat ze bij gebruikers terechtkomen. Twitter merkte op dat het steeds meer ongewenste accounts verwijdert.

Op het platform is het heel simpel om een nieuw account te maken, waardoor bestrijding van ongewenste profielen lastig is. Het bedrijf heeft sinds juni 2015 meer dan 1 miljoen terroristische accounts verwijderd.

Het onderzoek van zakenzender CNBC toont niettemin aan dat al die maatregelen nog niet genoeg zijn. "Alle berichten die we vonden hebben we doorgegeven aan Facebook en Google en zijn binnen 24 uur verwijderd. Maar veel van de berichten en video’s - inclusief schokkende beelden en dreigementen - stonden dagen of weken online voordat we het meldden", meldt de Amerikaanse zender.

Minder kritisch

Wat verder opviel tijdens de hoorzitting was dat de politici minder kritisch leken te zijn dan in het najaar. Toen vielen woorden als "jullie - Facebook, Google en Twitter - hebben een groot probleem". Tegelijkertijd was de Senaat kritisch en blijft duidelijk dat ze willen dat techbedrijven meer doen.

Een vraag die eruit sprong was hoe het kon dat een video, waarin wordt uitgelegd hoe een bom moet worden gemaakt zoals werd gebruikt voor de aanslag in Manchester vorig jaar, steeds weer opdook op YouTube. Het platform antwoordde dat het in staat is deze nieuwe versie van de video snel te verwijderen. Het leek er niet direct op alsof het op tevredenheid van de Senator die de vraag stelde kon rekenen.

Daarnaast viel op dat de senatoren van de gelegenheid gebruikmaakten om vragen te stellen over andere onderwerpen. Al vrij snel vroeg de hoogste Democraat van de commissie naar de gedachten over de tussentijdse verkiezingen in november van dit jaar. Daaruit bleek duidelijk de vrees voor nieuwe Russische inmenging.

Trollen rond brexit-referendum

Tijdens de hoorzitting werd bekend dat Facebook in het Verenigd Koninkrijk opnieuw gaat onderzoeken of Russische trollen geprobeerd hebben het brexit-referendum te beïnvloeden. Het eerste onderzoek vonden politici onvoldoende.

Uit dat onderzoek bleek dat de trollen minder dan 1 pond op het platform aan Britse advertenties hebben uitgegeven. Rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen werd er 100.000 dollar aan advertenties uitgegeven. Dat is voor Britse politici dan ook aanleiding om te denken dat er rond de brexit meer is gebeurd dan Facebook tot nu toe heeft ontdekt.