Voor wie ooit te maken krijgt met -67 graden, hier wat tips

Yakutsia in Siberië staat bekend als één van de koudst bewoonde regio's ter wereld. Deze week werd het wel heel extreem: de thermometer in de stad mat volgens sommige inwoners -67 graden. Zo koud is het er sinds 1933 niet meer geweest.

De scholen werden gesloten en mensen werd geadviseerd om binnen te blijven. Toch ging in de stad Yakutsk het leven gewoon door: met muts, sjaal en een dikke jas gingen mensen zonder morren naar hun werk.

Hoe beschermen de Siberiërs zich tegen die extreme koude? Ze geven je tips in deze video: