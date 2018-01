'Marco Kroon had bijzondere redenen om dit geheim te houden'

Een jaar geleden meldde Kroon het dus toch bij zijn werkgever. En vanochtend aan het grote publiek. "Mensen zullen zich afvragen waarom meneer Kroon dit naar buiten heeft gebracht", stelt Knoops. Volgens de advocaat bestond het gevaar dat het zou uitlekken.

"Gisteren bleek ons dat defensie een vertrouwelijke brief aan de Kamer had gestuurd, waarin wordt geïnformeerd over de melding." Hoewel de brief vertrouwelijk is, was het volgens Knoops een kwestie van tijd geweest voordat dit nieuws naar buiten was gekomen.

Onjuist beeld

En dat wilde Kroon niet, omdat hij daar slechte ervaringen mee heeft, zegt Knoops. "In een eerdere strafzaak zijn dingen gelekt. Dat veroorzaakte een onjuist beeld."

In 2010 stond Kroon voor de rechter op verdenking van drugs- en wapenbezit. Hij werd vrijgesproken van het bezit van drugs, maar kreeg een veroordeling omdat hij stroomstootwapens had. Rond die zaak was veel publiciteit en kwamen ook zaken uit Kroons privéleven naar buiten.