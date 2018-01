Eerste gedupeerden stroomstoring Culemborg krijgen vergoeding

Ruim twee maanden na de grote stroomstoring in Culemborg en omgeving is netbeheerder Liander begonnen met het uitbetalen van schadevergoedingen.

Begin november vloog bij Zoelmond een helikopter van Defensie tegen een hoogspanningskabel. Daardoor zaten 24.000 huishoudens en bedrijven urenlang zonder stroom. Huishoudens die meer dan vier uur zonder stroom zaten, krijgen automatisch een vergoeding van 35 euro van Liander.

De mast waar de helikopter tegenaan vloog, is geïnspecteerd om te kijken of er nog meer schades zijn. Half februari wordt duidelijk hoe groot de materiële en financiële schade precies is.

Liander wil dat Defensie het geld voor de compensatie en de reparatie betaalt, schrijft Omroep Gelderland. In de ogen van de netbeheerder is Defensie verantwoordelijk is voor de problemen.