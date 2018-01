Bemanning olietanker al vijf weken vast in haven Amsterdam

Vanwege een conflict dat hun werkgever heeft met een schuldeiser zit de bemanning van een olietanker al meer dan vijf weken vast op een schip, dat voor anker ligt in de Amerikahaven in Amsterdam. De 18 bemanningsleden komen uit Pakistan en de Filipijnen.

De omstandigheden aan boord van de Sea Pioneer zijn slecht, zegt Aswin Noordermeer, inspecteur van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF). Hij heeft het schip bezocht nadat hij was getipt door scheepsdominee Leon Rasser.

Winterjassen

Om geld uit te sparen was de verwarming op een groot deel van het schip uitgezet en liep de bemanning in winterjassen. Ook was er maar een paar uur per dag warm water beschikbaar. "Dit soort zaken komt wel vaker voor in de internationale scheepvaart, maar niet in de regionen waar wij wonen", zegt Noordermeer in Het Parool.

Hij heeft contact gehad met de eigenaar van het schip en die heeft toegezegd dat er permanent warm water en verwarming beschikbaar komt.

De 18 mannen wachten nog op hun salaris van december en kunnen door geldgebrek het schip niet verlaten. Ook kunnen ze geen geld sturen naar hun gezin of familie.

Onaangename verrassing

De Sea Pioneer voer vorig jaar november van Cuba naar Amsterdam met een lading nafta. In Amsterdam wachtte een onaangename verrassing toen het schip aan de ketting werd gelegd vanwege een conflict over geld.

De eigenaar wordt vertegenwoordigd door het in Griekenland gevestigde Trinity Ships. Dat bedrijf laat Het Parool weten dat het tien jaar oude schip slecht is onderhouden en dat het verkocht wordt. Tot die tijd blijft het in Amsterdam.

Wat dat voor de bemanning betekent is onduidelijk. Ook blijft de vraag onbeantwoord wie de schuldeiser is en om hoeveel geld het gaat.