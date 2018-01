Zes jaar cel geëist tegen fotograaf wegens seksueel wangedrag

Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen een fotograaf wegens seksueel wangedrag en misbruik van meisjes en vrouwen die hij moest fotograferen. De 45-jarige verdachte, die fotografeerde voor een modellenbureau, heeft volgens de aanklager tussen 2010 en 2015 zeker tien meisjes en vrouwen tussen de 16 en 28 jaar oud aangerand of verkracht. Het misbruik gebeurde in Amersfoort en in de Dominicaanse Republiek.

Tijdens fotosessies of audities van modellen in spé betastte hij vrouwen, vroeg hij hun naakt te poseren en fotografeerde hij intieme lichaamsdelen van dichtbij. Ook werden enkele modellen door hem verkracht.

Volgens het OM maakte de man misbruik van zijn positie als fotograaf, door de vrouwen voor te spiegelen dat zij van hem afhankelijk waren voor een loopbaan als model. Tegenwerking zou hun carrière kunnen schaden, benadrukte hij.

Aangifte

Een van de slachtoffers van de fotograaf stapte in augustus 2015 naar de politie om aangifte te doen van misbruik. Het bewijs in de zaak bestaat naast verklaringen van de slachtoffers onder meer uit foto's en resultaten van forensisch onderzoek. De verdachte zegt onschuldig te zijn aan de tenlastelegging.

De officier eist namens de slachtoffers naast celstraf ruim 30.000 euro schadevergoeding.

Vorig jaar november werd bekend dat meer dan veertig Nederlandse fotomodellen binnen een jaar tijd melding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag, variërend van aanmatigende opmerkingen tot aanranding. De branche heeft twee meldpunten voor klachten over wangedrag en misbruik.