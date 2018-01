'Besluit pulsvissen niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten'

In het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen legde hij uit dat de partijen bijvoorbeeld een wetenschappelijke proef met kabeljauw aanhalen, waarbij de helft van de dieren een breuk in de ruggengraat opliep doordat ze werden blootgesteld aan een schokje. "In de praktijk werkt dat niet zo", stelt Rijnsdorp. "In de beperkte gevallen die wij onderzocht hebben was slechts 10 procent van de kabeljauw beschadigd. Als je dat argument in de strijd wilt werpen, moet je dus dit getal gebruiken."

Ook het argument dat Franse vissers een woestijn aantreffen op de bodem van de zee, als de Nederlandse pulsvissers zijn langs geweest, klopt niet, zei Rijnsdorp. "Dat is echt grote onzin. Wel loopt de vangst van de traditionele vissers snel terug als pulskotters op dezelfde vis gaan vissen." Maar dat is altijd zo, zegt hij. "Dat zie je altijd als er een nieuwe methode komt, dan wordt de ouderwetse methode eruit geconcurreerd."