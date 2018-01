Tachtig bruggen en tunnels komende jaren aangepakt

De komende tien jaar gaan zo'n tachtig bruggen, tunnels en sluizen op de schop. Het gaat om infrastructurele werken die gebouwd zijn in de jaren '50 en 60. De bruggen moeten worden versterkt omdat het verkeer steeds zwaarder wordt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen noemt de renovatie van bestaande infrastructuur een van haar prioriteiten. "We gaan de infrastructuur verjongen," zegt de minister.

Onder meer dertien grote bruggen en zeven tunnels in Zuid-Holland worden opgeknapt. De Wantijbrug bij Dordrecht wordt als eerste aangepakt, halverwege volgend jaar start daar het werk. De Van Brienenoordbrug bij Rotterdam is over twee jaar aan de beurt.

Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat de minister in maart dus nog eens tientallen andere bruggen en tunnels aanwijst die de komende tien jaar moeten worden opgeknapt. Dat gaat naar verwachting zo'n 9,5 miljard euro kosten.