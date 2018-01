Geen vervolging voor belediging Thaise koning uit zestiende eeuw

Het had weinig gescheeld of een 85-jarige Thaise intellectueel was vervolgd voor het beledigen van een koning die al ruim 400 jaar dood is. Gisteren, twee dagen voor de jaarlijkse herdenking van de Thaise held en legendarische Siamese koning Naresuan de Grote, hoorde Sulak Sivaraksa van de militaire rechtbank dat hij niet wordt vervolgd vanwege gebrek aan bewijs.

Op belediging van de monarchie staat in Thailand maximaal vijftien jaar gevangenisstraf. De militaire regering zet de wet geregeld in om critici de mond te snoeren.

Ook Sivaraska is in het verleden al verschillende keren aangeklaagd voor belediging van de monarchie. Dit keer had hij vraagtekens gezet bij een mythisch gevecht, dat de iconische Siamese koning Naresuan de Grote en de Myanmarese kroonprins in 1593 zouden hebben geleverd op de rug van olifanten. De vermeende overwinning van Naresuan de Grote wordt jaarlijks gevierd met een parade op 18 januari.

Majestueuze genade

Hoewel de oorlog met Myanmar in meerdere bronnen voorkomt, wordt buiten Thailand ernstig betwijfeld of het olifantenduel ooit heeft plaatsgevonden. Sivaraska werd vervolgd nadat hij zich er in 2014 kritisch over had uitgelaten. "Geloof niet alles wat je hoort", zei hij daarover tegen een groep historici aan de Universiteit van Bangkok.

Verschillende mensenrechtenorganisaties hadden zich uitgesproken tegen de vervolging van Sivaraska. Zelf had hij de Thaise koning Vajiralongkorn, aangeschreven. "Zonder zijn majestueuze genade had deze zaak nog bestaan", denkt Sivaraska.