Groningse verliest geduld: 'Het schadeprotocol ligt al klaar'

"Het is een beetje bedroevend om telkens te zien dat allerlei mensen, en nu ook de nieuwe minister, net doen alsof de wereld bij hen begint te draaien. En dat de minister denkt dat hij opnieuw moet gaan onderhandelen over een protocol."

De Groningse Yvonne Morselt is niet tevreden met de uitkomst van het Kamerdebat over de afhandeling van schade door aardbevingen. Ze komt zelf uit het getroffen gebied. Haar vorige huis en bedrijf zijn door de bevingen beschadigd en als betrokkene zat ze gisteren op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Minister Wiebes zei gisteravond dat hij met alle gedupeerden en betrokken instanties wil praten over het protocol voor afhandeling van de schade, maar noemde geen termijn waarbinnen dat protocol er moet zijn. Het moet goed gebeuren, zei Wiebes. "Ik kan niet heksen."

'Het ligt klaar'

Morselt zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat het helemaal niet nodig is om opnieuw te onderhandelen over hoe schade wordt afgehandeld. "In Groningen is vorig jaar uitgebreid gesproken over het nieuwe protocol. Het ligt klaar en Wiebes hoeft er alleen maar een stempel op te zetten."

Ze doelt daarmee op een protocol dat vorig jaar met brede steun uit de provincie werd opgesteld, maar waarover onderhandelingen in Den Haag uiteindelijk stukliepen.

Wel is de Groningse blij dat Wiebes zelf in conclaaf wil met de NAM en de bevingslachtoffers daarbij weg wil houden. "Het lichtpuntje is dat deze minister snapt dat wij niet moeten onderhandelen met de NAM. Dat is nieuw, en zeker een vooruitgang van de houding van de overheid. Maar we hebben op dit moment nog geen enkel perspectief gekregen van hoe hij dat gaat doen."