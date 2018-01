Wie nog niet kan zwemmen moet een hesje aan

Aanleiding voor de veranderingen is de dood van het Syrische meisje Salam in 2015 in Rhenen. Zij verdronk tijdens het vrij zwemmen na de zwemles. Later bleek dat ze niet kon zwemmen en geen Nederlands sprak.

Er volgde een rechtszaak die draaide om de vraag wie op welk moment niet had opgelet en wie dat wel had moeten doen: de badmeesters en -juffen of de onderwijzers. Drie zwembadmedewerkers zijn veroordeeld tot 60 uur werkstraf voor dood door schuld.