Noord-Koreaanse cheerleaders naar Winterspelen

Noord-Korea stuurt 230 cheerleaders naar de Winterspelen in Zuid-Korea om de Noord-Koreaanse atleten toe te juichen. Dat is bekendgemaakt door het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording, na afloop van een nieuwe ronde van besprekingen in het grensdorp Panmunjeom.

Het was de derde ontmoeting van de twee delegaties in tien dagen. De gesprekken hebben geleid tot een relatieve dooi in de onderlinge relatie. Maar de Noord-Koreaanse weigering om het raket- en atoomprogramma ter discussie te stellen, werpt de vraag op hoe lang die dooi zal duren.

Unificatievlag

De gesprekken gaan alleen over de Noord-Koreaanse deelname aan de Winterspelen, van 9 tot en met 25 februari in Pyeongchang in Zuid-Korea. De landen denken erover een gezamenlijk vrouwen-ijshockeyteam te formeren, en de atleten van beide landen als één team onder een 'unificatievlag' het Olympisch Stadion te laten binnenwandelen.

Daarvoor is toestemming vereist van het Internationaal Olympisch Comité. Noord-Koreaanse kunstschaatsers hebben zich gekwalificeerd voor de Spelen, maar Noord-Korea heeft de deadline laten passeren om ze aan te melden voor Pyeongchang. Het IOC heeft wel laten weten dat de deur nog open staat voor de Noord-Koreanen.

Japan: niet naïef

De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Tono zegt dat de wereld niet naïef moet zijn over het Noord-Koreaanse charme-offensief bij de Winterspelen. Hij zei dat in de Canadese stad Vancouver, waar 20 landen zich buigen over de vraag of de sancties tegen Noord-Korea moeten worden verscherpt om het land ertoe te bewegen zijn kernwapenarsenaal op te geven.

Dit is niet het moment om de druk te verlichten of om Noord-Korea te belonen, zegt Kono. Het feit dat Noord-Korea nu besprekingen voert met de zuiderbuur kan volgens de minister worden uitgelegd als bewijs dat de sancties werken.