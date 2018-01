Wekdienst 17/1: afscheid Emile Roemer en Catalaans parlement bijeen

Wat heb je gemist?

Minister Wiebes heeft bij het debat in de Tweede Kamer over de afhandeling van schade door de gaswinning in Groningen niet bekendgemaakt wanneer hij met een schadeprotocol komt. In het debat stelde Wiebes dat hij het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van volgende week wil afwachten. De minister wees op de omvang van de operatie: "Twee weken maak ik niet waar, dat is kletskoek. Het moet goed gebeuren en ik kan niet heksen."

Ander nieuws uit de nacht

• Mocht het tot een rechtszaak tegen de staat komen in de zaak-Julio Poch, dan zal een aantal Nederlandse ministers als getuige worden opgeroepen. Dat hebben de advocaten van Poch gezegd in het tv-programma Jinek.

• Bij oud-voetballer Willem van Hanegem is prostaatkanker geconstateerd. De kans op genezing is volgens hem en zijn artsen groot.

• Op de eerste dag van zijn bezoek aan Chili heeft paus Franciscus gebeden met een kleine groep slachtoffers van seksueel misbruik door Chileense priesters.

• Volgens een arts van de Amerikaanse president is Trump fysiek en mentaal topfit. "Trump moet verschrikkelijk goede genen hebben", aldus legerarts Ronny Jackson.