Brusselse studente dagenlang opgesloten en verkracht

De politie in Belgiƫ heeft twee mensen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze een studente van 19 drie dagen hebben opgesloten en seksueel hebben misbruikt in een appartement in Charleroi. Volgens persbureau Belga zegt de vrouw dat ze afgelopen weekend is ontvoerd door vijf mensen toen ze uit een Brusselse nachtclub kwam.

In de tijd dat de vrouw in de studio was opgesloten, zou ze zijn gedrogeerd en meerdere keren zijn verkracht. De twee verdachten stonden gisteren voor de onderzoeksrechter en ontkennen. Zij zeggen dat de studente een relatie heeft met een van hen en vrijwillig met hen meeging.

Google Maps

De vrouw kon worden bevrijd nadat ze met haar smartphone via Google Maps had kunnen achterhalen waar ze precies was opgesloten. Die locatiegegevens stuurde ze naar haar broer, die de politie heeft ingeschakeld.

In de nacht van maandag op dinsdag is ze gevonden en bevrijd. De twee verdachten zijn toen ook opgepakt. Er is niets bekendgemaakt over de mogelijke andere betrokkenen bij de ontvoering.