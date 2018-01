Paus heeft gebeden en gehuild met slachtoffers misbruik in Chili

Op de eerste dag van zijn bezoek aan Chili heeft paus Franciscus op de ambassade in Santiago een bijeenkomst gehad met een kleine groep slachtoffers van seksueel misbruik door Chileense priesters. Volgens het Vaticaan heeft de paus geluisterd naar hun verhalen en samen met ze gebeden en gehuild.

De paus is sinds gisteren in het Zuid-Amerikaanse land, waar de afgelopen dagen veel is gedemonstreerd tegen zijn komst. Actievoerders hebben brandbommen laten ontploffen, waardoor in zeker drie kerken brand is uitgebroken. Een daarvan is volledig afgebrand. De politie heeft traangas en waterkanonnen ingezet tegen de demonstranten in de hoofdstad.

Volgens de betogers moet de paus meer doen voor de talloze Chileense slachtoffers van seksueel wangedrag door rooms-katholieke geestelijken. Aan het begin van zijn bezoek stond de paus stil bij de woede tegen zijn komst. Hij vroeg om vergiffenis voor de "onherstelbare schade" die kinderen hebben opgelopen bij de verkrachtingen en aanrandingen door priesters.

Niet serieus genomen

De paus sprak in het openbaar niet over priester Karadima, die schuldig is bevonden aan jarenlang misbruik van tienerjongens en door het Vaticaan met pensioen werd gestuurd zonder dat er compensatie voor zijn slachtoffers kwam. Veel Chilenen voelen zich niet serieus genomen in hun leed, omdat de paus in 2015 een vertrouweling van Karadima tot bisschop heeft gewijd.

In de kathedraal van Santiago heeft Franciscus er bij priesters en nonnen op aangedrongen de problemen in de kerk te benoemen. Hij zei dat niet alleen de slachtoffers van het misbruik, maar ook de geestelijken lijden onder de misbruikschandalen. Volgens hem worden de Chileense priesters als collectief verantwoordelijk gehouden voor de misdaden van een paar van hen.