Advocaten Poch willen mogelijk ministers als getuige horen

Mocht het tot een rechtszaak tegen de staat komen in de zaak-Julio Poch, dan zal een aantal Nederlandse ministers als getuige worden opgeroepen. Dat hebben de advocaten van Poch dinsdagavond gezegd in Jinek.

De Nederlands-Argentijnse Poch werd vorig jaar vrijgesproken, na acht jaar in Argentinië in voorarrest te hebben gezeten. Hij werd verdacht van misdaden tijdens het militaire regime in Argentinië (1976-1983).

'Staat al in 2013 aansprakelijk gesteld'

Samen met zijn gezin en het advocatenechtpaar Knoops, dat Poch al jaren bijstaat, was de oud-piloot te gast bij Jinek. "De Nederlandse staat is al in 2013 aansprakelijk gesteld", zei Carry Knoops "We hebben dat in de brief van vorige week herhaald."

In een Kamerbrief van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) stond dat Poch de Nederlandse staat op 9 januari in een brief aansprakelijk heeft gesteld voor het onrecht wat hem is aangedaan. Advocaat Geert-Jan Knoops had de stap eerder aangekondigd. Grapperhaus heeft de brief in behandeling genomen.