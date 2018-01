Oliestaat Saudi-Arabië stapt in elektrisch rijden

Olieland Saudi-Arabië gaat investeren in elektrisch rijden. Dat past in de koers van het Arabische schiereiland om minder afhankelijk te worden van olie. De lage olieprijs duwde Saudi-Arabië eind vorig jaar al in een recessie.

Het Saudische elektriciteitsbedrijf heeft een overeenkomst getekend met een Japans elektriciteitsbedrijf en de Japanse automerken Nissan en Toyota. Gezamenlijk willen ze in Saudi-Arabië een netwerk van snellaadstations aanleggen. Hoeveel geld er in wordt gestopt door de partijen is niet bekendgemaakt.

Saudi-Arabië drijft op olie-inkomsten, maar de olieprijs stond de afgelopen jaren flink onder druk. Dat heeft het regime doen besluiten de economie voorzichtig te hervormen om minder afhankelijk te worden van olie. Ook wordt het milieu genoemd als argument om in elektrisch te investeren.