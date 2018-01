1400 migranten op één dag onderschept op Middellandse Zee

Voor de kust van Libië zijn vandaag 1400 migranten onderschept, meldt de Italiaanse kustwacht. Dat gebeurde bij elf missies.

De reddingsdiensten troffen twee lijken aan, waaronder dat van een kind. "Een ondraaglijk gezicht", schrijft de hulporganisatie Proactiva, waarvan medewerkers het kind vonden, op Twitter. De kustwacht en de organisatie geven geen details over doodsoorzaak of onder welke omstandigheden de lichamen zijn gevonden.

Winter

Migranten proberen geregeld met boten de Middellandse Zee over te steken om Europa te bereiken, maar het komt niet vaak voor dat er op een winterse dag zo veel vluchtelingen worden onderschept. In de winter is het weer een stuk slechter dan in het voorjaar en de zomer, waardoor het gevaarlijker is om de oversteek te maken. Veel migranten wachten daarom tot het voorjaar.

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er dit jaar tot vandaag 974 migranten naar Italië zijn gekomen. Dat is een daling van 60 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat komt waarschijnlijk door een deal die Italië afgelopen zomer sloot met Libië, om het aantal bootvluchtelingen terug te dringen.