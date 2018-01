In opspraak geraakte CDA'er uit Dongen begint eenmansfractie

Een CDA-raadslid uit het Brabantse Dongen die verdacht wordt van het doen van valse aangiften, gaat zelfstandig verder. De CDA-fractie heeft politicus Rob Huijben gevraagd op te stappen en zijn zetel op te geven, maar die weigert dat.

De 24-jarige Huijben is naar eigen zeggen in 2013 bedreigd als voetbalscheidsrechter. Drie jaar later zou hij intimiderend zijn aangesproken op een parkeerplaats na een debat in de gemeenteraad over vluchtelingen. Daarna zou de politicus twee dreigbrieven thuis hebben ontvangen.

Het Openbaar Ministerie denkt na onderzoek dat hij alle verhalen heeft verzonnen. Volgens Omroep Brabant moet Huijben zich daarover in het voorjaar verantwoorden bij de politierechter.

Vertrekken

Het CDA vroeg hem vanavond te vertrekken omdat de partij geen vertrouwen meer in hem heeft. Volgens Huijben zelf omdat hij alleen de fractievoorzitter en niet de hele fractie had geïnformeerd over de lopende strafzaak tegen hem. "Het onderling vertrouwen is geraakt. Deze nare gebeurtenis zorgt voor veel commotie, zowel binnen als buiten onze partij. We kunnen niet anders dan dit besluit nemen", aldus het CDA in een verklaring.

Huijben denkt niet aan opstappen als raadslid: "Ik wil mijn kiezers en achterban blijven vertegenwoordigen in de raad." Hij gaat daarom als eenmansfractie verder onder de naam PRO Dongen. Het is nog onduidelijk of Huijben met zijn nieuwe partij ook met de gemeenteraadsverkiezingen in maart meedoet.