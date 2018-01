Verdachte uit Tiel opgepakt voor Nieuwjaarsdode in Buren

De politie heeft een verdachte opgepakt voor de dood van een 21-jarige vrouw in de Nieuwjaarsnacht in Buren in Gelderland. Volgens Omroep Gelderland is de verdachte een 46-jarige man uit Tiel.

De vrouw kwam om het leven in haar appartement. Haar lichaam werd gevonden na een brand. Het appartement maakt deel uit van een complex voor begeleid wonen.

Na sectie van het lichaam werd duidelijk dat de vrouw het slachtoffer was van een misdrijf. De brand in haar appartement was aangestoken.

De verdachte is eerder vandaag aangehouden. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen, is niet bekend.