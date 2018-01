Helmondse verwerker van omstreden GenX stilgelegd

Het bedrijf Custom Powders in Helmond mag voorlopig geen GenX meer verwerken. De gemeente wil eerst extra onderzoek doen.

GenX wordt gebruikt bij de productie van anti-aanbaklagen bij pannen. Custom Powders verwerkt GenX voor Chemours in Dordrecht. Eind november werden in het grondwater in Helmond verhoogde concentraties van de giftige stof gevonden. Ook werd GenX aangetroffen in het rioolwater van Aarle-Rixtel en Eindhoven.

Uit een eerste onderzoek van de gemeente is nu gebleken dat de giftige stof bij Custom Powders vandaan komt. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is onduidelijk waardoor de stof daar terecht is gekomen.

Technische regels

Custom Powers mag mogelijk pas eind februari weer GenX verwerken als er nieuwe technische regels zijn en er genoeg maatregelen zijn genomen om de uitstoot ervan terug te dringen. De gemeente Helmond benadrukt dat er geen risico's zijn geweest.

Volgens Omroep Brabant heeft Custom Powders altijd ontkend GenX te hebben geloosd.