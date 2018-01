Zalencentrum Zaandam twee maanden dicht na massale vechtpartij

Een zalencentrum in Zaandam moet op last van de burgemeester acht weken dicht. Aanleiding voor de sluiting is een vechtpartij tijdens een Eritrees feest in de nacht van 25 op 26 december.

Bij het feest waren zo'n 350 mensen aanwezig, van wie velen te veel hadden gedronken. Er ontstonden vechtpartijen, waarbij werd gedreigd met vuurwapens.

De eigenaar besloot het feest te beëindigen en de zaal te ontruimen toen het uit de hand liep. Een groep jongeren weigerde weg te gaan. De ingeschakelde politie werd door hen bekogeld met flessen, stoelen en stenen. Uiteindelijk werden tachtig agenten ingezet om de Eritreeërs naar het station te begeleiden.

Onacceptabel

"We hebben dit hoog opgenomen", zegt burgemeester Hamming van Zaanstad. "Het mag niet gebeuren dat een feest zo uit de hand loopt. De agressie en het geweld waar politiemensen vervolgens mee geconfronteerd zijn, is onacceptabel."

De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het incident. Daaruit is naar voren gekomen dat de eigenaar van het zalencentrum niet goed was voorbereid op het feest. Daarnaast waren er te weinig professionele beveiligers. De beveiligers die wel aanwezig waren, werkten niet bij een gecertificeerd beveiligingsbedrijf en gedroegen zich volgens de politie niet professioneel. Hun gedrag heeft volgens de gemeente mede geleid tot de escalatie.

Burgemeester Hamming rekent de eigenaar de nalatigheid zwaar aan, zeker omdat het eerder bij een vergelijkbaar feest ook al misging. Hij wil met de sluiting een voorbeeld stellen voor andere ondernemers. "De sluiting is een duidelijk signaal dat je als horecaondernemer verantwoordelijk bent voor wat er in jouw zaak gebeurt", zegt hij.