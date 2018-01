'Speciaal aanklager Mueller roept Bannon op in Ruslandonderzoek'

Steve Bannon, de voormalige topstrateeg van president Trump, is opgeroepen om te getuigen in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, schrijft The New York Times. Bannon heeft volgens de krant een dagvaarding gehad om te verschijnen voor de zogenoemde grand jury. Dat betekent dat hij onder ede wordt gehoord.

Het is, voor zover bekend, de eerste keer dat de speciaal aanklager gebruikmaakt van zo'n dagvaarding om informatie te krijgen van iemand uit de directe kringen rond de president.

'Onderhandelingstactiek'

Volgens de krant kan de dagvaarding een onderhandelingstactiek zijn. Mogelijk biedt Mueller in ruil Bannon de mogelijkheid aan om niet voor een jury te verschijnen, maar dan moet hij wel instemmen met een ondervraging door een groep onderzoekers achter gesloten deuren.

Het is niet duidelijk waarom Mueller bij Bannon naar een zwaar middel grijpt om hem te laten getuigen. De speciaal aanklager heeft al tientallen overheidsfunctionarissen geïnterviewd, maar daarvoor nooit een dagvaarding gebruikt om hen onder ede te laten getuigen.

Boek

Mogelijk heeft de speciaal aanklager dit besloten nadat hij Fire and Fury: Inside the Trump White House had gelezen van Michael Wolff. Daarin noemt Bannon een ontmoeting tussen Donald Trump jr. en de Russen een vorm van hoogverraad. Bij dat overleg met Russische advocaten en lobbyisten zouden ook Trumps schoonzoon Jared Kushner zijn geweest en campagnemanager Paul Manafort. Ze werden gelokt met het vooruitzicht van belastende informatie over de Democratische kandidaat Hillary Clinton.

Steve Bannon heeft dit later ontkend. Hij zou alleen hebben gesproken over Manafort, maar de schrijver houdt vol dat de ontslagen strateeg het zo heeft gezegd.

Inlichtingencommissie

Bannon heeft vandaag achter gesloten deuren een verklaring afgelegd bij de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, die ook de Russische inmenging onderzoekt in de presidentsverkiezingen in 2016 en de banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

De inlichtingencommissie komt waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd met zijn bevindingen naar aanleiding van de interviews die leden afgelopen tijd hebben gehouden.