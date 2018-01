Thinka filmt terminale kinderen: dan kunnen ouders de oogopslag nog zien

Regelmatig krijgt ze de vraag waarom ouders niet zelf een portret maken. Een buitenstaander krijgt andere antwoorden dan een ouder, vertelt Sanderse. "Kinderen zijn vooral bezig met hoe erg het is voor de ouders, ze willen ze in bescherming nemen. Door zo'n ernstige ziekte worden kinderen sneller volwassen."

Jengelen

Sanderse vindt het belangrijk dat de portretten gratis zijn. "Als je een ernstig ziek kind hebt, heb je vaak onverwachts hoge kosten. Ook ben je langdurig en vaak op onverwachte momenten in het ziekenhuis. Werkgevers accepteren dat ongeveer een jaar, daarna is de flexibiliteit weg." Omdat ze het zelf fulltime doet en de stichting kosten maakt, probeert Sanderse via donateurs en sponsors aan geld te komen.

Door haar vrijwilligerswerk beseft ze wat voor een geluk ze heeft met twee gezonde dochters. "Als ik 's ochtends chagrijnig ben en er hangt een jengelende peuter aan m'n been, dan besef ik dat ze dan wel jengelt, maar vooral hoe fijn het is dat ze er is en dat ze gezond is."