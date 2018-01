Koning Filip bezoekt rampplek Antwerpen

De Belgische koning Filip en premier Michel hebben een bezoek gebracht aan de plek in Antwerpen waar gisteren drie panden deels instortten. Twee mensen kwamen daarbij om het leven en veertien mensen raakten gewond.

De koning sprak met hulpverleners en stak hun een hart onder de riem. De brandweer bracht hem op de hoogte van de stand van zaken.

De panden stortten in na een explosie. De oorzaak daarvan is nog niet bekend, maar het Belgische OM zegt dat de eerste onderzoeksresultaten wijzen op een gaslek.

Gas geroken

Een van de bewoners van de panden zei eerder vandaag tegen de Vlaamse omroep VRT dat hij 's ochtends al gas had geroken. "Ik wou de hulpdiensten bellen, maar de huisbaas zegt altijd dat we geen politie mogen bellen, dus ik heb dat niet gedaan", aldus de 28-jarige Diouaene.

Er was vaker gas te ruiken in het gebouw, zegt de man, die bij het ongeluk een aantal ribben brak. De huisbaas zou van de lekkages op de hoogte zijn, maar hij deed er volgens de bewoner weinig aan.

De eigenaar van het pand zegt tegen de VRT dat hij niets wist over een gaslucht. "Ik heb vernomen dat mensen spreken over een gaslek, maar bij mijn weten was alles oké, zowel met de elektriciteit als met het gas."

Puinruimen

De brandweer is nog steeds bezig met het opruimen van het puin. Waarschijnlijk zijn de werkzaamheden in de loop van de avond afgerond.

Daarna wordt de stabiliteit van de naastgelegen gebouwen gecontroleerd. Pas als die in orde is, wordt de straat weer vrijgegeven.