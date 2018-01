Steunbetuigingen voor Utrechtse moskee, net als in Culemborg in 2016

Voor de Culemborgse moskeebestuurder staat vast dat de brand is aangestoken. "Het gas en de elektriciteit waren afgesloten." Toch wilde hij destijds niet te lang blijven nadenken over wie dit op zijn geweten kan hebben. "Met elkaar waren we sterk genoeg om onze emoties het hoofd te bieden."

Wat daarbij hielp was dat het gebouw nog niet in gebruik was genomen als moskee, waardoor de moslimgemeenschap niet het gevoel had dat er een gebedshuis in brand was gestoken.

Geen verdachten aangehouden

Voor noch na de brand heeft hij een afkeer vanuit Culemborg gemerkt richting de moskee. Het is dan ook niet duidelijk of de vermoedelijke brandstichting een racistische achtergrond had. In dezelfde nacht dat het zwembad afbrandde, gingen ook zes auto's in de buurt in vlammen op.

De politie in Culemborg laat desgevraagd weten nog steeds rekening te houden met brandstichting, maar na meer dan een jaar zijn er nog geen verdachten aangehouden.