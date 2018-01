Macron belooft in Calais: geen nieuwe 'jungle'

De Franse president Emmanuel Macron heeft bij zijn bezoek aan Calais toegezegd dat hij de stroom migranten bij de haven zal verminderen. Ook heeft hij de inwoners van de regio beloofd dat er geen nieuwe "jungle" komt, een kampement van migranten dat in 2016 werd ontmanteld.

Macron is in Calais aan de vooravond van de besprekingen met de Britse premier May. Ze praten donderdag over het vluchtelingenprobleem in het noordwesten van Frankrijk. In Calais verzamelen zich nog altijd migranten uit Afrika en het Midden-Oosten, in de hoop dat ze via de tunnel de oversteek naar Groot-Brittannië kunnen maken.

Volgens correspondent Frank Renout heeft Macron heel duidelijk gemaakt dat er nooit meer zo'n kamp mag komen, waar op het hoogtepunt zo'n 8000 migranten illegaal woonden. Massale politie-inzet moet voorkomen dat er opnieuw zo'n vluchtelingenkamp ontstaat.

'Ook humanitaire maatregelen'

De Franse president legde niet alleen de nadruk op de repressieve kant. Hij bezocht een opvangcentrum in Calais en sprak daar met migranten. Hij wees ook op de humanitaire hulp die wordt verstrekt. Renout: "Douches en medische zorg worden betaald en de Franse autoriteiten gaan weer voedsel uitdelen. Dat gaat niet gebeuren op een locatie, om te voorkomen dat daar een nieuw kamp ontstaat. Er komt een mobiel distributiepunt dat zich verplaatst door de regio Calais."

Macron gebruikte zijn bezoek aan Calais ook om een voorschot te nemen op het nieuwe asielbeleid dat hij in februari presenteert. Renout: "Dat wetsvoorstel heeft twee pijlers: er komen snellere procedures en er komt een betere opvang van asielzoekers die mogen blijven. Mensen die illegaal in Frankrijk zijn, economische vluchtelingen bijvoorbeeld, zullen efficiënter het land worden uitgezet."

Volgens Macron is dat dringend nodig. "Als iemand, zoals nu, twee jaar op zijn uitzetting moet wachten, dan raakt hij ingeburgerd en dat is niet de bedoeling." De Franse president wil illegalen daarom langer kunnen opsluiten. Nu kan dat nog maximaal 45 dagen, in zijn voorstel moet dat 90 dagen kunnen. Daarna moeten ze ook echt het land uit, is de bedoeling.

Britten laten meebetalen aan grensbeveiliging

Over de inzet van het het gesprek dat Macron donderdag heeft met premier May in Groot-Brittannië was hij duidelijk. De Franse president wil dat Londen meer meebetaalt aan de politie-inzet in Calais. Dat is volgens Macron logisch, omdat een kwart van alle buitenlandse handel van Groot-Brittannië via Calais verloopt. Renout: "Zoals Macron het ziet, zijn de Britten medeverantwoordelijk voor de situatie in Calais, de haven en de omgeving."

Of het pleidooi van Macron voor meer geld gehoor vindt, is nog maar de vraag. Conservatieve politici in Groot-Brittannië hebben al laten weten dat ze het een "absurd idee" vinden meer te moeten betalen voor extra beveiliging van de Franse grens bij de Kanaaltunnel.