Syriëgangers uit Ede en Amsterdam aangehouden op Schiphol

Op luchthaven Schiphol zijn vrijdagmiddag twee Syriëgangers aangehouden. Het duo kwam uit Turkije en werd begeleid door de marechaussee. Tegen beiden liep een internationaal aanhoudingsbevel, uitgegeven door het Landelijk Parket. De twee worden verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie.

De Syriëgangers zijn een vrouw van 33 uit Ede en een man van 30 uit Amsterdam. Ze reisden naar het strijdgebied in Syrië en Irak en staken onlangs de grens weer over naar Turkije, onafhankelijk van elkaar. In Turkije werden ze aangehouden. Onder begeleiding van de marechaussee vlogen ze terug naar Nederland. Het OM meldt niet bij welke groepering ze zich zouden hebben aangesloten.

De vrouw reisde tot twee keer toe naar het Midden-Oosten. In 2014 verbleef ze lange tijd in het gebied en in 2015 ging ze er opnieuw naartoe. De man vertrok in 2013 uit Nederland om deel te nemen aan de gewapende strijd.

De vrouw is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en voor twee weken vastgezet. De man wordt vrijdag voorgeleid.