No Surrender-leden vast in onderzoek naar moord op vrouw

De politie heeft twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de moord op een 43-jarige vrouw uit Almere, in april. Het zijn twee Amsterdammers van 32 en 40 jaar, volgens de politie leden van de motorclub No Surrender.

Directe aanleiding voor de arrestaties was niet de moord, maar een woningoverval in december 2016 in Almere. Een vrouw van 78 raakte daarbij gewond. De daders ontkwamen.

Het onderzoek naar de overval leidde naar de twee Amsterdammers. Gisteren werden ze aangehouden, waarna de politie doorzoekingen deed in twee huizen in Amsterdam en twee in Almere. Diverse spullen werden in beslag genomen.

Veluwemeer

Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijk een verband is tussen de overval en de dood van Esther Paul, ruim vier maanden later. De politie wil dat niet toelichten. Paul werd dood aangetroffen in het Veluwemeer. Ze bleek om het leven te zijn gebracht.

De dood van Paul, die naar verluidt verdachte in twee grote hennepzaken en de ex-vriendin van een veroordeelde crimineel was, is nooit opgehelderd. De politie zegt er alleen over dat mogelijk "een conflict" haar fataal is geworden.