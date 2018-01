No Surrender-lid aangehouden voor mishandelingen

De politie heeft een Assens lid van de motorclub No Surrender aangehouden voor onder meer mishandeling. Hij zou in 2014 twee mensen mishandeld hebben. Een van de twee slachtoffers heeft hij samen met leider Henk Kuipers met geweld de motorclub uit gezet, denkt de politie.

De lijst van misdrijven waarvan de man verdacht wordt is lang. Hij heeft zich volgens de politie schuldig gemaakt aan afpersing, bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld, vrijheidsberoving en heling. De politie kwam hem op het spoor in een groter onderzoek naar criminele activiteiten binnen No Surrender.

Mishandeling

Een van de slachtoffers van de man uit Assen was volgens de politie lid van een aan No Surrender gelieerde motorclub. Hij zou eerst zijn mishandeld en vervolgens in een auto zijn gedwongen om geld te pinnen voor een boete aan de club. Ook moest hij zijn motor en clubkleding inleveren. Het slachtoffer heeft zelf aangifte gedaan.

De tweede mishandeling zou de verdachte in hetzelfde jaar gepleegd hebben met clubleider Kuipers. Daarbij werd in het clubhuis in Emmen iemand in bad standing uit de club gezet. Ook dat slachtoffer werd mishandeld en bedreigd en ook hij moest een boete betalen. Volgens de politie leeft de man in angst voor zijn eigen veiligheid en die van zijn naasten. Hij heeft geen aangifte gedaan.

OM: criminele organisatie

Henk Kuipers werd in december aangehouden. De leider van No Surrender wordt verdacht van meerdere misdrijven. Tussen 2014 en het moment van zijn aanhouding zou hij ten minste acht clubleden hebben bestolen, mishandeld en afgeperst. Dat deed hij volgens justitie omdat zij zich niet aan de clubregels hielden.

Volgens het Openbaar Ministerie maakt No Surrender zich stelselmatig schuldig aan misdaden. Justitie hoopt Kuipers te vervolgen voor het leidinggeven aan een criminele organisatie.

Het OM wil No Surrender via het civiel recht verbieden. Dat is in december met motorclub Bandidos al gelukt.