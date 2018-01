Nieuwe tekening van Van Gogh ontdekt

Een tekening van een steengroeve in Parijs is een echte Van Gogh, hebben deskundigen vastgesteld. Dankzij de ontdekking kan ook een tweede tekening aan de Brabantse meester worden toegeschreven. Het werk is vanochtend gepresenteerd in het Singer Museum in Laren.

De tekening is gemaakt in 1886, het jaar dat Van Gogh enige tijd aan de academie in Antwerpen studeerde. Het gaat niet om een echte voorstudie, maar de tekening doet sterk denken aan zijn olieverfschilderij De heuvel van Montmartre.

Jarenlang van de radar

Deskundigen onderzoeken de 'nieuwe' Van Gogh al sinds 2013, nadat hij was opgedoken in de nalatenschap van Georgina Vermeer. Die had de tekening gekocht in 1917 en wist van de beroemde maker. Toch verdween het werk jarenlang van de radar, totdat haar kleinzoon het terugvond.

De kleinzoon van Vermeer bracht de tekening weer onder de aandacht van deskundigen tijdens een lezing van kunstadviseur Fred Leeman in Parijs, de stad waar het werk gemaakt werd. Of het om een echte Van Gogh ging, was op dat moment onzeker. Dat moest worden vastgesteld door onderzoekers van het Van Gogh Museum.

Zeldzaam

Hoewel er honderden tekeningen van Vincent van Gogh bekend zijn, komt het niet vaak voor dat er nieuw werk aan hem wordt toegeschreven. Sinds 1970, toen voor het laatst een catalogus werd gemaakt, zijn negen tekeningen en zeven schilderijen ontdekt.

Met de tekening kunnen eigenlijk twee nieuwe werken aan het oeuvre van Van Gogh worden toegevoegd. Een tweede tekening was al langer bekend, maar over de maker werd getwijfeld vanwege het "academische karakter" van het werk.

Maar de twee tekeningen blijken op zo'n vijftig meter afstand van elkaar gemaakt te zijn. Daarmee is nu alle twijfel weggenomen.

Expositie

Het werk dat Georgina Vermeer ruim honderd jaar geleden kocht, is niet meer in bezit van haar familie. De tekening is verkocht aan reismiljardair John Fentener van Vlissingen en eigendom geworden van diens Van Vlissingen Art Foundation.

De nieuwe ontdekking is tot en met 6 mei te zien in het Singer Museum naast werken van onder anderen Monet, Renoir en Picassso.