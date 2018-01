Tientallen kinderen gewond bij busongeluk Duitsland

In de buurt van Heidelberg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg is een ongeluk gebeurd met een schoolbus. Er zijn zeker 47 gewonden, bijna allemaal kinderen. Tien gewonden zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, vijf van hen zijn er slecht aan toe.

Het ongeluk gebeurde in het stadje Eberbach. Door nog onbekende oorzaak raakte de bus van de weg, botste op enkele auto's en kwam daarna tot stilstand tegen de muur van een winkelpand.

De chauffeur van de bus is lichtgewond, hij wordt gehoord door de politie. De schoolbus brengt elke ochtend kinderen uit de omliggende dorpen naar Eberbach, dat ongeveer twintig kilometer ten oosten van Heidelberg ligt.