Vrouw bevallen van gezonde dochter na ongeluk met keien

Een vrouw uit Schijndel die in juni zwaargewond raakte nadat ze met haar auto over een aantal keien was gereden, is bevallen van een gezonde dochter. De vrouw was tien weken zwanger toen ze de keien raakte en met haar auto tegen een boom botste.

"Het gaat hartstikke goed met allebei en we genieten onwijs", zegt vader Stephan tegen Omroep Brabant. Zijn vriendin Tynni is zondag bevallen van dochter Daantje. "Een weekje te vroeg. We zijn zondagochtend vroeg naar het ziekenhuis gegaan. Zo'n tien uur later was ze er."

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 23 op 24 juni. Volgens de politie waren de keien doelbewust op de weg gelegd. De 32-jarige Tynni reed er overheen en was er na het ongeluk slecht aan toe. Ze liep onder meer een klaplong op en moest meerdere operaties ondergaan. In het ziekenhuis is ze enige tijd in coma gehouden. Het was onduidelijk of ze het ongeluk zou overleven.

Maar anderhalve week na het ongeluk mocht ze van de intensive care af en was ze weer bij kennis. Haar vriend zegt tegen Omroep Brabant dat de zwangerschap spannend begon, maar dat het resultaat prachtig is. "We kunnen ons nu echt op iets anders focussen."

Het is nog altijd niet duidelijk wie de keien op de weg heeft gelegd. Rechercheurs hebben wel dna-sporen gevonden, maar er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.