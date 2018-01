Wekdienst 16/1: strafeis tegen politiemol en traditionele Nieuwjaarsontvangst

En dan nog dit

In het koudste dorp ter wereld in Siberië zijn de temperaturen tot ongekende waardes gedaald. In het Siberische Ojmjakon is het nu zo koud, dat zelfs sommige thermometers in het dorp het begeven, meldt de Siberian Times. Een thermometer die voor toeristen was geplaatst bezweek bij -62 graden Celsius. Volgens sommige inwoners was het op dat moment zelfs -67 graden.