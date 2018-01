Twee lichamen gevonden onder puin ingestort pand Antwerpen

De hulpdiensten in Antwerpen hebben twee lichamen gevonden onder het puin van een ingestort pand in de stad. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

De twee werden sinds gisteravond vermist, nadat op de Paardenmarkt in het centrum van de stad een pand volledig was weggeblazen. De oorzaak is mogelijk een gasexplosie.

Bij de ontploffing raakten 14 mensen gewond, van wie er zes zwaargewond zijn. Een van hen verkeert in kritieke toestand.

Onbewoonbaar

Niet alleen het getroffen pand is verwoest. Ook vijf huizen eromheen worden waarschijnlijk onbewoonbaar verklaard. De ravage is enorm, zegt correspondent Sander van Hoorn. "Een hoogwerker hangt boven een groot gat, waar het huis heeft gestaan. Het is alsof het pand compleet in elkaar gezakt is."

Geen terrorisme

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar terrorisme wordt uitgesloten. In Belgische media zeggen slachtoffers dat er in het pand al de hele dag een gaslucht hing, maar dat de huisbaas onbereikbaar was.

Een buurtbewoner denkt wel te weten hoe het kan dat het pand helemaal is ingestort. "Het is gewoon een slecht, oud gebouw. Je zou eens moeten praten met de huisbaas daar", vertelde hij vannacht tegen Van Hoorn, vlak voor de buurtbewoner zich naar het ziekenhuis spoedde omdat daar mogelijk bekenden van hem lagen.