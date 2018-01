Onvoorspelbare en tegendraadse Adèle Bloemendaal vond niets gênant

Haar grootste spookbeeld was om te sterven op weg naar een optreden in Winschoten. Adèle Bloemendaal (1933-2017) wilde meer dan alleen maar tourbussen en kleedkamers. Ze overleed bijna een jaar geleden op 84-jarige leeftijd. Over haar leven verschijnt vandaag de biografie Adèle.

Bloemendaal was een meisje uit een rood arbeidersnest in de Amsterdamse Jordaan dat niet wist wat ze wilde worden. Hoewel ze bekend werd als actrice, cabaretière en zangeres, was het podiumleven niet haar eerste keus. "Haar grootste talent was niet haar grootste hobby", vertelt biograaf Henk van Gelder in NOS Met het Oog op Morgen. "Optreden vond ze eigenlijk verschrikkelijk. Maar ze had wel ontdekt dat ze er goed in was en dat het haar enige manier was om brood te verdienen."

Wat ze dan wel wilde? "Liever las ze de hele dag of vertrok ze naar warme oorden." De afkeer voor optreden verklaart volgens Van Gelder haar vluchtgedrag en onvoorspelbaarheid. "De ene dag zei ze: 'ja leuk, theaterprogramma's maken' en een dag later zei ze dat ze het toch niet deed." Haar latere solotours zouden zo nu en dan worden onderbroken door stemproblemen, een plotselinge reis of andere kwalen.