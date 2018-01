Marechaussee wil meer controle op 'criminaliteitsgevoelige' kleine vliegvelden

De Koninklijke Marechaussee pleit voor meer toezicht van de overheid op kleine vliegvelden. De elf kleine luchthavens van Nederland, zoals Budel, Teuge en Hoogeveen, zouden nu makkelijk door criminelen te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld mensensmokkel en drugshandel.

Een woordvoerder van de marechaussee zegt in Trouw dat de controle op de kleine vliegvelden te wensen over laat: "Door het niet standaard aanwezig zijn van de overheidsdiensten is de aard en de omvang van de criminaliteit lastig vast te stellen".

De marechaussee zou ook graag zien dat piloten verplicht worden de gegevens door te geven van passagiers en bemanningen op vluchten vanaf de kleine luchthavens. Nu doen ze dat nog op vrijwillige basis.

's Nachts

Een anonieme medewerker van een kleine luchthaven zegt in Trouw dat er op deze vliegvelden veel onopgemerkt blijft, zeker als de beheerder na zonsondergang vertrokken is. "Er zijn hekken, maar je kunt zo het poortje opendoen. Wat er 's nachts gebeurt zien we niet. We weten niet wat er in de hangars wordt gedaan".

Dat er criminelen op kleine vliegvelden actief kunnen zijn, bleek vorig jaar juli op Teuge bij Apeldoorn, waar werd geprobeerd om elf Albanese volwassenen en drie kinderen naar Engeland te smokkelen. Ook werd daar 60 kilo heroïne onderschept die vanuit Engeland onderweg was naar Duitsland.