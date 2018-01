Deel hangbrug Colombia stort in: zeker tien doden

Bij bouwwerkzaamheden aan een hangbrug in de buurt van de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn zeker tien bouwvakkers omgekomen toen een deel van de brug het ravijn instortte.

Het incident gebeurde in bergachtig gebied. De brug van 446 meter die Bogota met de regio Los Llanos in het oosten van het land moet verbinden, zou in maart in gebruik worden genomen.